У мужчин от пива вырастет грудь, а у женщин появятся усы: сколько нужно времени, чтобы увидеть изменения

При ежедневном употреблении пива у женщин и мужчин происходят маскулинизация и феминизация соответственно. Эффект будет налицо: у женщин появятся «пивные усы», у мужчин вырастет грудь. О том, сколько времени нужно для таких изменений, рассказала врач-терапевт, эндокринолог Елена Киселева.

«Для того, чтобы те самые «усики» пробились, надо выпивать не меньше литра пива каждый день на протяжении трех-четырех лет», - сообщила медик сайту E1.ru.

Она объяснила, что растительные вещества, содержащиеся в напитке, работают в женском организме по типу контрацептивов: снижают выработку гормона ФСГ. Отсюда у женщин грубеет голос, растут волосы на лице.

Киселева рассказала, что если прекратить употребление пива, естественные гормоны могут восстановиться.

Негативное влияние алкоголь оказывает и на мужчин: в пиве много женских гормонов, что приводит к гормональному сбою в организме. От пива повышается активность фермента ароматаза, который превращает мужской тестостерон в эстрадиол. Начинается увеличение груди, формирование новообразований.

Если систематически употреблять пиво, наступит пивной алкоголизм, разовьется алкогольный гепатит. Первым делом пострадает желудок: от пива можно заработать язвенную болезнь и гастрит. По словам гастроэнтеролога Натальи Шинкаревой, этиловый спирт вызывает расширение сосудов, а это приводит к повышению артериального давления. Большая нагрузка приходится на почки – в конечном итоге они прекращают функционировать.

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