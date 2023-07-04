Продукты–враги потенции: от чего следует отказаться, чтобы не было проблем с эрекцией
Врач-уролог Белопольский назвал 6 продуктов-врагов потенции.
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Бесспорным является тот факт, что, по сути, человек - это то, что он ест. Продукты питания имеют разные классификации. Возможно их разделить и как вредные и полезные для потенции. Вместе с кандидатом медицинских наук, врачом-урологом Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александром Белопольским разбираемся, что нужно есть для хорошей эрекции, а от чего нужно отказаться.
Начнем все же с того, что приносит пользу. Это овощи, фрукты, соки, орехи, белковая пища, специи, зелень.
Правильное питание должно сбалансировать дефицит нутриентов, влияющих на мужскую силу. При импотенции правильно сбалансированный рацион должен содержать необходимую норму белка – это 120 граммов ежедневно.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Также за нормальную эрекцию у мужчин отвечает уровень селена и цинка в организме, а при импотенции количество этих микроэлементов снижено. Чтобы эти элементы были в норме, необходимо есть морепродукты - устрицы, мидии. Зелень – петрушка, пастернак, сельдерей – тоже восполняет содержание селена в организме мужчины. Минимальной дозой при импотенции является 100 мг в сутки и более.
Полезными для эректильной функции у мужчин являются сельдь, говяжья печень, тыквенные семечки, креветки, грибы, бобовые. В этот список можно смело добавить и каши - гречневую, перловую, овсяную.
Продукты питания с витаминами С помогают снизить уровень женских гормонов. К ним относятся киви, шиповник, черная смородина, апельсин, грейпфрут. При импотенции также можно использовать в рационе питания мед и орехи. «К сожалению, на данный момент, специализированных диет для пациентов с нарушением эректильной функцией нет», - отметил эксперт.
А что же вредно? Врагами потенции являются продукты с высоким содержанием мучного - хлеб, макаронные изделия, фастфуд, полуфабрикаты, а также сладости, если налегать на них часто и есть помногу.
Чтобы не было проблем с потенцией и снижения эректильной функции, стоит отказаться от употребления алкогольной продукции, особенно пива. Оно ведет к снижению тестостерона и других мужских половых гормонов, отвечающих за эрекцию и, что еще хуже, к повышению концентрации женских.
Тестостерон – главный мужской половой гормон - сексуальности и мужской силы. Он играет важную роль в производстве сперматозоидов, влияет на развитие мышечной и костной ткани. Его уровень влияет на настроение, либидо и, самое главное, на нормальную потенцию.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора