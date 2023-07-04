Продукты–враги потенции: от чего следует отказаться, чтобы не было проблем с эрекцией

Также за нормальную эрекцию у мужчин отвечает уровень селена и цинка в организме, а при импотенции количество этих микроэлементов снижено. Чтобы эти элементы были в норме, необходимо есть морепродукты - устрицы, мидии . Зелень – петрушка, пастернак, сельдерей – тоже восполняет содержание селена в организме мужчины. Минимальной дозой при импотенции является 100 мг в сутки и более.

Полезными для эректильной функции у мужчин являются сельдь, говяжья печень, тыквенные семечки, креветки, грибы, бобовые . В этот список можно смело добавить и каши - гречневую, перловую, овсяную .

Продукты питания с витаминами С помогают снизить уровень женских гормонов. К ним относятся киви, шиповник, черная смородина, апельсин, грейпфрут . При импотенции также можно использовать в рационе питания мед и орехи . «К сожалению, на данный момент, специализированных диет для пациентов с нарушением эректильной функцией нет», - отметил эксперт.

А что же вредно? Врагами потенции являются продукты с высоким содержанием мучного - хлеб, макаронные изделия, фастфуд, полуфабрикаты, а также сладости , если налегать на них часто и есть помногу.