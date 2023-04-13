Тянет к сладкому и мучному: три признака указывают на нехватку секса у мужчины

Определить нехватку секса у мужчины легко по трем симптомам. Они появляются в связи с нарушением гормонального фона ввиду отсутствия регулярной половой жизни.

Эти симптомы в разговоре с изданием Life назвала сексолог Александра Миллер.

Во-первых, мужчина, длительное время живущий без интима, раздражителен.

Во-вторых, он испытывает нарушение сна.

В-третьих, мужчину будет тянуть к сладкому и мучному.

Только секс способен оздоровить организм. Во время близости вырабатываются гормоны радости, которые, по словам специалиста, являются «таблетками счастья»: они реанимируют и оказывают массу лечебных действий.

Отсутствие регулярного секса фатально для мужчины. Он рискует заработать невроз и «застрять в раздраженном состоянии», портя жизнь себе и окружающим.

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