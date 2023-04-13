Тянет к сладкому и мучному: три признака указывают на нехватку секса у мужчины
Сексолог назвала три признака, по которым легко выявить нехватку секса у мужчины.
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Определить нехватку секса у мужчины легко по трем симптомам. Они появляются в связи с нарушением гормонального фона ввиду отсутствия регулярной половой жизни.
Эти симптомы в разговоре с изданием Life назвала сексолог Александра Миллер.
Во-первых, мужчина, длительное время живущий без интима, раздражителен.
Во-вторых, он испытывает нарушение сна.
В-третьих, мужчину будет тянуть к сладкому и мучному.
Только секс способен оздоровить организм. Во время близости вырабатываются гормоны радости, которые, по словам специалиста, являются «таблетками счастья»: они реанимируют и оказывают массу лечебных действий.
Отсутствие регулярного секса фатально для мужчины. Он рискует заработать невроз и «застрять в раздраженном состоянии», портя жизнь себе и окружающим.
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