Трихолог Наталия Жовтан предупредила, какой вред несут сухие шампуни

Трихолог Наталия Жовтан рассказала Life.ru о том, какие опасности несет использование сухого шампуня.

Специалист отметила, что применять сухой шампунь следует не чаще двух-трех раз в месяц.

Она также рассказала, что основными элементами сухих шампуней являются сорбенты, которые, впитывая кожное сало, устраняют загрязнения волос. Однако они могут закупоривать волосяной фолликул и провоцировать воспаления.

Жовтан утончила, что даже натуральные экстракты в составе средств могут стать причиной аллергических реакций, раздражению и зуду. Если же у вас и так есть проблемы с кожей головы, сухие шампуни могут их усугубить. Также они противопоказаны детям.

Более того, сухие шампуни делают волосы тусклыми и лишенными блеска, а также могут оставлять следы на одежде и корнях волос.

В заключение врач отметила, что применять сухие шампуни лучше как экспресс- или SOS-средства. Для безопасного мытья головы и сохранения здоровья волос лучше пользоваться классическими шампунями.

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