Врач-трихолог Амрахова: как неправильное питание может ускорить выпадение волос
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Несбалансированное питание может привести к дефициту питательных веществ: белков, витаминов и минералов, необходимых для здоровья волос. Узнали у врача-трихолога Светланы Амраховой, как диеты и вредная пища влияют на здоровье волос, и что делать, чтобы сохранить его.
Вегетарианство
Вегетарианская диета имеет множество преимуществ для организма, однако также может привести к дефициту железа, белков, витаминов и минералов, необходимых для транспортировки кислорода к клеткам волос. Чтобы волосы не выпадали, нужно убедиться, что диета содержит все необходимые питательные вещества.
Есть несколько способов, которые помогут поддерживать состояние волос на высоком уровне:
• включить в рацион соевые продукты, орехи, грибы, бобы, подсолнечные семечки, шпинат и другие вегетарианские источники белка и железа
• употреблять цельные зерна и продукты, которые содержат полезные витамины и минералы: овощи, фрукты, орехи и семена
• найти альтернативные источники В12 — продукты, обогащенные этим витамином (сыр тофу, растительное молоко) или добавки
• избегать обработанных продуктов и тех, что содержат много сахара и жира.
Недостаток воды
Если организм испытывает дефицит жидкости, кровоток кожи головы уменьшается — это приводит к тому, что волосяные фолликулы перестают получать достаточное количество питательных веществ и кислорода, необходимое для поддержания здорового роста волос, в результате чего происходит их выпадение.
Вредная пища
Употребление фастфуда может оказывать негативный эффект на здоровье волос. Дело в том, что избыток жиров и сахара приводит к увеличению секреции кожного сала, появлению себорейного дерматита и алопеции. Большое количество жира в еде также может привести к недостатку витамина D, а соленая пища — к дефициту цинка.
Такие блюда негативно влияют на здоровье микробиоты кишечника, и в результате развития хронического воспаления приводят к проблемам с ростом волос. Чтобы избежать их, я рекомендую уменьшить потребление фастфуда и пищи с высоким содержанием жиров, сахара и соли. Вместо этого стоит отдать предпочтение продуктам, богатым витаминами и минералами, и необходимых для здоровья волос: овощам, фруктам, гречке, яйцам, рыбе и орехам.
Светлана Амрахова
Врач-трихолог и эксперт центра здоровья Verba Mayr
Алкоголь
Спиртные напитки могут вызывать разрушение кровеносных сосудов, что ухудшает кровообращение и не дает питательным веществам поступать в волосяные фолликулы. Во избежание негативного воздействия алкоголя на здоровье волос, рекомендуется умеренное и разумное потребление алкогольных напитков, а также сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами.
«Чтобы не запустить состояние волос, обязательно своевременно обращайтесь к трихологу, если вы заметили выпадение, замедленный рост, ломкость волос, сухость, зуд, перхоть или появление других серьезных заболеваний кожи головы», - заключила Светлана Амрахова.
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