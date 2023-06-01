Врач-трихолог Амрахова: как неправильное питание может ускорить выпадение волос

Несбалансированное питание может привести к дефициту питательных веществ: белков, витаминов и минералов, необходимых для здоровья волос. Узнали у врача-трихолога Светланы Амраховой, как диеты и вредная пища влияют на здоровье волос, и что делать, чтобы сохранить его.

Вегетарианство

Вегетарианская диета имеет множество преимуществ для организма, однако также может привести к дефициту железа, белков, витаминов и минералов, необходимых для транспортировки кислорода к клеткам волос. Чтобы волосы не выпадали, нужно убедиться, что диета содержит все необходимые питательные вещества.

Есть несколько способов, которые помогут поддерживать состояние волос на высоком уровне:

• включить в рацион соевые продукты, орехи, грибы, бобы, подсолнечные семечки, шпинат и другие вегетарианские источники белка и железа

• употреблять цельные зерна и продукты, которые содержат полезные витамины и минералы: овощи, фрукты, орехи и семена

• найти альтернативные источники В12 — продукты, обогащенные этим витамином (сыр тофу, растительное молоко) или добавки

• избегать обработанных продуктов и тех, что содержат много сахара и жира.

Недостаток воды

Если организм испытывает дефицит жидкости, кровоток кожи головы уменьшается — это приводит к тому, что волосяные фолликулы перестают получать достаточное количество питательных веществ и кислорода, необходимое для поддержания здорового роста волос, в результате чего происходит их выпадение.

Вредная пища

Употребление фастфуда может оказывать негативный эффект на здоровье волос. Дело в том, что избыток жиров и сахара приводит к увеличению секреции кожного сала, появлению себорейного дерматита и алопеции. Большое количество жира в еде также может привести к недостатку витамина D, а соленая пища — к дефициту цинка.