Тревожные звоночки: как выявить «мужской» рак, если он не имеет никаких симптомов на ранней стадии

Рак предстательной железы никак себя не проявляет на ранних стадиях. Его отличие от воспаления – это как раз отсутствие симптомов.

«Любой вид онкологии отличается от воспалительных процессов тем, что никаких симптомов не имеет, поэтому обнаружить проблему самостоятельно крайне сложно», - рассказал изданию Life.ru врач-уролог, кандидат медицинских наук Карен Мкртчян, отметив, что «мужской» рак – не исключение.

Симптомы заболевания проявляются на поздней стадии. Мужчина заметит кровь в моче, слабость и боль в костях.

По словам специалиста, «единственная возможность выявить заболевание – регулярно проходить диспансеризацию».

Мкртчян также перечислил факторы риска, которые способствуют развитию этого вида рака. Заболевание чаще поражает лиц пожилого возраста, риск заболеть значительно повышается после 40-45 лет.

Раку подвержены люди с ожирением. Кроме того, влияют расовая и этническая принадлежность. Так, у японцев этот вид рака встречается реже, но чаще он поражает мужчин афро-карибской этнической группы. Причины различий пока не изучены.

Еще один фактор риска – генетика. Мутация генов BRCA1 и BRCA2 не только повышает риск развития рака предстательной железы, но и способствует появлению агрессивных форм такого рака.

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