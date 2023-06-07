Рак груди у 52-летней актрисы Шэннен Доэрти дал метастазы в мозг

Американская актриса, сыгравшая в сериалах «Зачарованные» и «Беверли Хиллз 90210», Шэннен Доэрти рассказала о метастазах в мозге. Вторичные очаги раковых клеток образовались там после рака груди.

Метастазы в мозгу выявили 5 января в ходе компьютерной томографии.

«12 января я прошла через первый цикл радиотерапии, можно понять мой страх», - сообщила актриса, опубликовав видео, где плачет перед сеансом лечения. Ее слова приводит Газета.Ru.

52-летняя Доэрти призналась, что испытывала страх и смятение. «Вот так выглядит рак», - заключила она.

Актриса борется с раком груди с 2015 года. В этом году стало известно о новом ударе в жизни актрисы: весной она объявила о разводе с мужем. Пара состояла в браке 11 лет.

Ранее мы писали, что у женщин больше шансов победить рак по сравнению с мужчинами. Онколог Иван Бокин объяснил, с чем это связано.