Тренер дал ответ, уменьшатся ли длина и размер полового органа при похудении

Некоторые мужчины верят в то, что при похудении длина и размер полового органа уменьшатся. Фитнес-тренер дал ответ, стоит ли этого бояться.

Жительница Новосибирска поделилась со специалистом проблемой: ее муж перестал посещать спортзал, опасаясь уменьшения полового органа при потере в весе. Тренер объяснил, что происходит с размерами в действительности.

По его словам, ни длина, ни размер не меняются.

«Визуально на фоне похудевшего живота и бёдер, половой орган будет смотреться даже больше», - сказал эксперт. Его слова приводит сайт mk.ru.

Он добавил, что похудение полезно еще и тем, что человек почувствует улучшение общего самочувствия, у мужчины нормализуется циркуляция крови, а это, в свою очередь, усилит эрекцию. Психологически человек также станет чувствовать себя уверенней.

Что касается длины полового органа, то внешне он также будет казаться немного больше.

Ранее уролог сообщил, можно ли определить размер мужского достоинства по длине носа.