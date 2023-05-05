Трахея, бронхи, молочная железа: эксперты назвали самые частые виды рака у мужчин и женщин

Эксперты назвали виды рака, которые наиболее распространены у мужчин и женщин. Об этом сообщается на сайте Life.ru со ссылкой на специалистов сети клиник «Евроонко».

Отмечается, что у мужчин наиболее преобладает рак трахеи и бронхов, а у женщин – молочной железы. Такие выводы были сделаны благодаря статистике обращения пациентов.

Подчеркивается, что у мужчин злокачественные новообразования чаще локализуются в трахее, бронхах, легком (17%) и предстательной железе (16%).

«Среди женского населения в основном диагностируется рак молочной железы (23%), кожи, исключая меланому, (14%) а также тела матки (8%)», – говорится в сообщении.

На данный момент актуальных данных по заболеваемости в стране за 2022 год пока нет. Но, по словам специалистов, глобальных изменений в течение 2020–2021 года в структуре заболеваемости не произошло.

Ранее врач Аксенова со ссылкой на исследование рассказала, может ли активная половая жизнь довести мужчину до рака. По словам врача, у мужчин с эякуляцией более 21 раза в месяц риск возникновения рака простаты на 20% ниже, чем у мужчин с семяизвержением 4-7 раза. Но беспорядочная половая жизнь не влияет на возможность его появления.