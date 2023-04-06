Топ-10 продуктов для похудения: продаются в каждом магазине

Специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран назвал десять продуктов для похудения. Об этом сообщается на сайте WomanHit.ru.

Один из таких продуктов – спаржа. Она содержит в себе клетчатку, фолаты, витамины А, С и К.

«Спаржа также содержит аспарагин — аминокислоту, которая помогает организму запасать энергию в мышцах, а не в жире, а также фруктоолигосахариды — диуретики, которые, согласно исследованиям, способствуют потере веса», – сказал Дюран.

Следующим продукт – это авокадо. В нем присутствуют антиоксиданты меди, магния, марганца, ниацина и рибофлавина, а также множество полезных жиров, которые помогают здоровью сердца и увеличивают скорость сжигания жира в организме.

Бобы – тоже помогают похудеть.

«Помимо высокого содержания клетчатки и белка, фасоль, особенно белая, содержит устойчивый крахмал, который способствует сжиганию жира и предотвращает образование новых жировых клеток», – подчеркнул эксперт.

Черника – ягода, содержащая витамин С, калий и клетчатку. Черника влияет на гены, которые регулируют сжигание и отложение жира. Также она помогает снизить уровень холестерина и контролировать уровень глюкозы.

Теперь к специям: кардамон.

«Его почитают за способность устранять вздутие живота и сдерживать тягу к еде, но исследования также показывают, что он может ускорить метаболизм и уменьшить задержку воды, а содержание мелатонина способствует сжиганию жира», – отметил Дюран.

Также для похудения помогут: перец чили, корица, кофе, яйца и рыба. Рыба также является источником нежирного белка, богатого полезными жирными кислотами омега−3.

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