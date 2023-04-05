Какие вещи лучше не держать в ванной: советы врача дерматолога

Многие полагают, что ванна – самое чистое место, которое только можно найти в квартире.

Врач дерматолог Алёна Романова предупреждает: повышенная влажность, перепады температур и засохшие остатки использованного мыла – прекрасная среда для развития болезнетворных бактерий.

Эксперт называет несколько привычных вещей, которых хранить в ванной лучше не стоит.

Полотенца :

Постоянный высокий уровень влажности негативно влияет на текстильные изделия. На тканевой поверхности со временем образуется невидимая глазу микро-плесень. Как минимум – это чревато порчей белья, как максимум – может оказать негативное влияние на кожу слизистой оболочки и органов дыхания.

Зубные щетки :

Если в вашей квартире совмещенный санузел, хранить в ванной зубные щетки по понятным причинам не рекомендуется. Специалист поясняет, что при смывании воды в унитаз, вверх поднимается воздушное облако, содержащее продукты нашей жизнедеятельности. Разумеется, бактерии будут оседать на зубных щетках, а также на кистях для макияжа и попадать на кожу и даже в рот. Если туалет и ванна находятся у вас в одном помещении, лучше хранить щетки специальном футляре.

Медикаменты :

Держать лекарства ванной комнате – привычка, доставшаяся нам от старших поколений.

На самом деле аптечку лучше держать в сухом и прохладном месте, тем более что нахождение пилюль и таблеток в шкафчике над раковиной сокращает срок их годности.