Только один способ: врач рассказал, что делать людям с шишкой на стопе

Врач-ортопед Левон Макинян рассказал о единственном эффективном методе борьбы с шишкой на стопе. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru.

Специалист подчеркнул, что никакие примочки и отвары не помогут убрать выпирающую косточку на стопе. Единственный верный способ – это хирургическое вмешательство.

«Шишка на стопе связана с деформацией большого пальца, убрать ее получится только с помощью операции», — заключил эксперт.

Он добавил, что чаще всего эта патология встречается у женщин. Всему виной любовь к узкой обуви. На следующем месте люди с лишним весом. Нарушение гормонального фона – самая редкая причина появления шишки на стопе.

Ранее ученые назвали особенные черты лица у детей, чьи матери пили за неделю до беременности.

Дети, чьи матери выпивали один бокал вина за неделю до наступления беременности, рождаются курносыми и с более вывернутым подбородком, нежели другие. Внешность детей проанализировали ученые.

Они взяли 5 тысяч снимков детей в возрасте от 9 до 13 лет. Изображения анализировали с помощью искусственного интеллекта.

Исследователи установили, что если женщины выпивали во время беременности, то вогнутых областей на лице у детей было еще больше.