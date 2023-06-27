Только не белый: тарелки какого цвета могут заставить съедать больше

Цвета посуды влияют на аппетит: одни заставляют съесть больше, а другие - наоборот. О том, какого цвета посуду выбрать желающим похудеть, рассказала психолог, нутрициолог Евгения Зарубина.

«Белые тарелки — не лучший выбор для худеющих», - предупредила эксперт.

Она отметила, что такая посуда заставляет аппетит разыграться еще больше. Недаром в ресторанах подают блюда в посуде белого цвета – в этом есть маркетинговый ход.

Зарубина привела исследование, согласно которому из посуды белого цвета человек съедает на 30% больше по сравнению с красным.

Психолог на этот счет сказала следующее: «Темные цвета посуды — лучшее решение для тех, кто хочет похудеть».

Она рекомендовала использовать посуду черного, фиолетового, темно-синего, болотного и серого цветов. Еда в них выглядит не такой аппетитной.

Рассчитывать на резкое похудение со сменой цвета тарелок все же не стоит – тут нужен комплексный подход, подчеркнула психолог. Важен не только цвет, но и размер посуды. В маленькой тарелке все будет казаться внушительным, а в большой даже огромная порция будет оценена как приемлемая.

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