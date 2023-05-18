Гастроэнтеролог Вялов: как безобидные поцелуи и еда из одной тарелки могут привести к раку желудка

Наши бабушки уверены, что гастрит возникает от еды «всухомятку», от дефицита супа и каши в рационе, от майонеза и гамбургеров, от картошки фри и красного перца. Но не стоит полностью верить их словам, ведь они берут информацию из своей молодости, когда с медициной все было не так гладко, как сейчас. Теперь мы знаем, что качество еды никак не влияет на риск гастрита. Это инфекционная болезнь, вызванная микробом Хеликобактер пилори. О том, как неочевидно можно заразиться гастритом, нам рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н. Сергей Вялов.

Пути передачи инфекции

Известны два механизма передачи хеликобактерной инфекции:

· фекально-оральный;

· орально-оральный.

В России распространенность Хеликобактер пилори в различных регионах составляет от 50 до 90%. Почему так много? Потому что пройти мимо этой инфекции очень трудно. Она никогда не проходит сама по себе. Если человек заразился, он болеет всю жизнь. А значит в течение всей жизни он продолжает распространять эту инфекцию среди окружающих.

Как снизить риск заражения

Есть несколько способов снизить риск инфицирования Хеликобактер пилори:

· принимать витамин С и цинк – снижают шансы бактерии прикрепиться к слизистой оболочке желудка;

· принимать препараты из группы ребагита – они снижают риск заражения вдвое и устраняют воспаление в слизистой оболочке;

· тщательная гигиена – не есть из одной посуды, ни с кем не целоваться (по крайней мере, до обследования потенциального партнера на хеликобактер), мыть руки.

Важно проверять наличие хеликобактер в желудке хотя бы раз в год для здоровых и два раза в год для тех, кто уже имеет проблемный желудок, подчеркивает специалист.

Насколько опасен Хеликобактер

Хеликобактер вызывает 40 тысяч случаев рака желудка в год. Ещё сотни тысяч человек страдают от бактериального, атрофического гастрита, язвенной болезни и дисплазии желудка (предракового состояния). Но все же это не значит, что у всех без исключения людей хеликобактер вызывает подобные проблемы. Даже если вы заразились, риск рака составляет лишь доли процента. Другое дело, если вы не заразились, то и этих долей процента нет, ведь хеликобактер является причиной почти всех случаев рака желудка.