Гастроэнтеролог Вялов: как безобидные поцелуи и еда из одной тарелки могут привести к раку желудка
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Наши бабушки уверены, что гастрит возникает от еды «всухомятку», от дефицита супа и каши в рационе, от майонеза и гамбургеров, от картошки фри и красного перца. Но не стоит полностью верить их словам, ведь они берут информацию из своей молодости, когда с медициной все было не так гладко, как сейчас. Теперь мы знаем, что качество еды никак не влияет на риск гастрита. Это инфекционная болезнь, вызванная микробом Хеликобактер пилори. О том, как неочевидно можно заразиться гастритом, нам рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н. Сергей Вялов.
Пути передачи инфекции
Известны два механизма передачи хеликобактерной инфекции:
· фекально-оральный;
· орально-оральный.
В России распространенность Хеликобактер пилори в различных регионах составляет от 50 до 90%. Почему так много? Потому что пройти мимо этой инфекции очень трудно. Она никогда не проходит сама по себе. Если человек заразился, он болеет всю жизнь. А значит в течение всей жизни он продолжает распространять эту инфекцию среди окружающих.
Как снизить риск заражения
Есть несколько способов снизить риск инфицирования Хеликобактер пилори:
· принимать витамин С и цинк – снижают шансы бактерии прикрепиться к слизистой оболочке желудка;
· принимать препараты из группы ребагита – они снижают риск заражения вдвое и устраняют воспаление в слизистой оболочке;
· тщательная гигиена – не есть из одной посуды, ни с кем не целоваться (по крайней мере, до обследования потенциального партнера на хеликобактер), мыть руки.
Важно проверять наличие хеликобактер в желудке хотя бы раз в год для здоровых и два раза в год для тех, кто уже имеет проблемный желудок, подчеркивает специалист.
Насколько опасен Хеликобактер
Хеликобактер вызывает 40 тысяч случаев рака желудка в год. Ещё сотни тысяч человек страдают от бактериального, атрофического гастрита, язвенной болезни и дисплазии желудка (предракового состояния). Но все же это не значит, что у всех без исключения людей хеликобактер вызывает подобные проблемы. Даже если вы заразились, риск рака составляет лишь доли процента. Другое дело, если вы не заразились, то и этих долей процента нет, ведь хеликобактер является причиной почти всех случаев рака желудка.
Что делать, если у вас Хеликобактер
Вообще по международным и отечественным стандартам и рекомендациям хеликобактер нужно лечить всегда, как только нашли. Но симптомы при этом у инфицированных возникают далеко не всегда. Поэтому многие попустительски относятся к этой бактерии и думают, что пара антибиотиков для ее лечения вреднее, чем просто жить вместе с бактерией. Так 40 тысяч человек в нашей стране ежегодно получают рак желудка. Поэтому врач должен обязательно заглянуть в ваш желудок.
Сергей Вялов
Гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н
Избавиться от Хеликобактер пилори относительно легко. Хеликобактер приходится «вытравливать» сразу двумя антибиотиками, плюс препарат для снижения выработки кислоты, плюс препараты из группы ребамипида. Они нужны, чтобы повысить эффективность антибиотиков, уменьшить побочные эффекты и самое главное устранить в желудке воспаление. Причем антибиотики принимают довольно долго, и в немаленькой дозировке. Если эта схема назначена правильно, то она работает в 90-95% случаев, но 5-10% пациентов получают повторный курс терапии другими антибиотиками. Но в конце концов практически все пациенты могут избавиться от хеликобактерной инфекции, и большинству из них хватит одного курса, заключил специалист.
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