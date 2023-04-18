Точка, похожая на родинку: несколько признаков указывают на рак полового органа у мужчин
Уролог назвал признаки, которые могут указывать на рак гениталий у мужчин.
Существует ряд признаков, которые могут сигнализировать о раке гениталий у мужчин. Их назвал уролог Павел Королев.
Специалист посоветовал мужчинам чаще смотреть на себя в зеркало без одежды. В этом случае есть шанс не пропустить онкологическое заболевание полового органа на ранней стадии.
Оставшись тет-а-тет с собой перед зеркалом, мужчина должен обратить внимание на внешний вид половых органов. Вздутие вен, появление припухлостей, а также изменение формы пениса или яичек могут свидетельствовать о наличии заболевания, пишет Газета.Ru.
Мужчине следует пропальпировать яички: если развивается недуг, то он это почувствует. Должна насторожить примесь крови в моче или сперме.
По словам специалиста, на рак может указывать черная точка на гениталиях, похожая на родинку. Через месяц она может превратиться в новообразование, которое удалятся только хирургическим путем. Поэтому так важно проводить самодиагностику, заключил врач.
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