Точка, похожая на родинку: несколько признаков указывают на рак полового органа у мужчин

Существует ряд признаков, которые могут сигнализировать о раке гениталий у мужчин. Их назвал уролог Павел Королев.

Специалист посоветовал мужчинам чаще смотреть на себя в зеркало без одежды. В этом случае есть шанс не пропустить онкологическое заболевание полового органа на ранней стадии.

Оставшись тет-а-тет с собой перед зеркалом, мужчина должен обратить внимание на внешний вид половых органов. Вздутие вен, появление припухлостей, а также изменение формы пениса или яичек могут свидетельствовать о наличии заболевания, пишет Газета.Ru.

Мужчине следует пропальпировать яички: если развивается недуг, то он это почувствует. Должна насторожить примесь крови в моче или сперме.

По словам специалиста, на рак может указывать черная точка на гениталиях, похожая на родинку. Через месяц она может превратиться в новообразование, которое удалятся только хирургическим путем. Поэтому так важно проводить самодиагностику, заключил врач.

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