Тесные джинсы и телефон в кармане: что на самом деле приводит к простатиту
Уролог рассказал о связи езды на велосипеде и простатита.
Фото: Freepik
Существуют различные мнения, что простатит связан с ношением тесных джинсов или мобильного телефона в кармане. Врач-уролог Дмитрий Тарендь опроверг эти утверждения, но указал на связь воспалительного заболевания предстательной железы и езды на велосипеде.
«Ученые доказали, что постоянная езда на велосипеде приводит к нарушению кровообращения половых органов, потому что сосуды сдавливаются о неправильное седло», - заявил медик.
Он отметил, что некоторые производители после исследований начали менять конфигурацию седла. Речь шла о профессиональных велосипедах.
Езда на обычных не приносит вреда здоровью, особенно если человек садится на велосипед пару раз за лето.
При этом специалист обратил внимание на связь простатита и инфекций, передаваемых половым путем, частой смены партнеров, переохлаждения, проблем с кишечником. Это не все причины.
Тарендь подчеркнул, что истинная причина возникновения простатита врачам неизвестна.
Ранее мы писали о том, с чем сталкиваются мужчины после 45-50 лет.