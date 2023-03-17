Тесные джинсы и телефон в кармане: что на самом деле приводит к простатиту

Существуют различные мнения, что простатит связан с ношением тесных джинсов или мобильного телефона в кармане. Врач-уролог Дмитрий Тарендь опроверг эти утверждения, но указал на связь воспалительного заболевания предстательной железы и езды на велосипеде.

«Ученые доказали, что постоянная езда на велосипеде приводит к нарушению кровообращения половых органов, потому что сосуды сдавливаются о неправильное седло», - заявил медик.

Он отметил, что некоторые производители после исследований начали менять конфигурацию седла. Речь шла о профессиональных велосипедах.

Езда на обычных не приносит вреда здоровью, особенно если человек садится на велосипед пару раз за лето.

При этом специалист обратил внимание на связь простатита и инфекций, передаваемых половым путем, частой смены партнеров, переохлаждения, проблем с кишечником. Это не все причины.

Тарендь подчеркнул, что истинная причина возникновения простатита врачам неизвестна.

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