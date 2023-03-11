Постоянно мокрые штаны и невроз: как мужчинам после 45 лет избежать таких проблем

Мужчины после 45-50 лет часто сталкиваются с аденомой простаты. Эта доброкачественная опухоль приносит такие проблемы, как боль, постоянные позывы в туалет и слабый напор струи мочи.

О симптомах и способах лечения рассказала врач-уролог Игорь Лазарев. Если зрелый мужчина столкнулся с такой проблемой, то ему всегда важно, чтобы по пути был туалет: в торговом центре, на заправке и т.д.

Врач заявил, что не стоит стесняться и следует обратиться к специалисту. В противном случае беготня по туалетам и стресс приведут к постоянно мокрым штанам и неврозу.

В случае своевременного обращения ко врачу можно вылечить аденому простаты таблетками. В некоторых случаях мужчинам предлагают операцию трансуретральной резекции. Она заключается в том, что специалисты заходят в мочевой пузырь и убирают предстательную железу. Операция не несет последствий для эрекции, а реабилитация займет не больше месяца.

«В любом случае, это не та проблема, с которой стоит жить», - заключил врач.

К вневозрастным проблемам мужчин специалист отнес мочекаменную болезнь, онкологию, а также проблемы с эрекцией и либидо. В последнем случае кому-то помогает медикаментозное лечение, некоторым требуется операция.

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