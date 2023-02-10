Ошибка СМИ: только эта операция была проведена Роману Костомарову на самом деле

В последнее время новости о Романе Костомарове неутешительные. Сообщалось, что Олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы. На связь с Пятым каналом вышел источник, приближенный к ситуации, и рассказал, какая операция была на самом деле проведена фигуристу.

Инсайдер не стал отрицать: ампутация действительно была, только Роману отрезали не две стопы, а одну. Путаница возникла из-за сотрудников прессы, которые не разобрались в терминах «некроз» и «ампутация».

Так, на правой стопе спортсмена была проведена манипуляция по удалению некроза, то есть хирурги удалили омертвевшие участки ткани и отрезали у Костомарова только пятку и пальцы.

«Дело в том, что Роману Костомарову провели сложную операцию по ампутации стопы на левой ноге и удалению некроза на правой. К сожалению, кровоток так и не восстановился, поэтому, вероятно, врачам придется ампутировать оставшуюся часть ступни до места сгиба», — сообщил инсайдер.

Ранее мы писали том, что Олимпийский чемпион дал согласие на операцию по удалению пальцев рук. Подробности читайте в этой статье.