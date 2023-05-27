Такая же защита, как у мужских: перечислены плюсы и минусы женских презервативов

Далеко не всем известно, что помимо мужских презервативов, существуют женские. Фемидомы обеспечивают такую же защиту от беременности и ЗППП, обладают рядом преимуществ и недостатков.

Женские контрацептивы делают из синтетического латекса. Они содержат смазку. У этих изделий одинаковый размер: в длину они составляют 18 см, а в диаметре – 8. Эти универсальные размеры подойдут для большинства вагинальных каналов.

Женские презервативы гипоаллергенны – это их главное преимущество. Также изделия можно использовать при проблемах с эрекцией.

Недостатком этого способа защиты является то, что если надеть их неправильно, то женщина почувствует зуд и боль.

Стоит заметить, что мужские и женские презервативы ни в коем случае нельзя использовать одновременно. Есть риск, что от большого трения они слипнутся и соскользнут. В таком случае партнеры останутся без защиты.

Ранее мы писали, как выбрать презервативы по размеру.