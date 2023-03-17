Длина не играет роли: мужчинам дали совет, как выбрать презерватив по размеру

При выборе презервативов надо учитывать не длину полового органа, а ширину. В противном случае контрацептив может соскользнуть или порваться.

Правилами выбора презервативов поделилась консультант калининградского секс-шопа. По ее словам, размер определяется по среднему арифметическому ширины головки и ствола. Головка измеряется путем прикладывания линейки сверху. Нижняя часть считается по самому широкому месту – для этого линейка прикладывается поперек.

Если не соблюдать данные правила, то есть риск приобрести презервативы, которые либо будут сдавливать головку, либо окажутся слишком свободными. В обоих случаях это окажет влияние на чувствительность во время секса.

У каждого производителя своя размерная сетка. Если знать параметры, то можно без труда приобрести презервативы самостоятельно в интернете или с помощью консультанта в магазине.

Существуют несколько основных размеров. Самым распространенным считается средний. Консультант посоветовала девушкам класть в сумочку контрацептивы именно этого размера – шанс не ошибиться в таком случае повышается.

Ранее мы писали о том, какой процент мужчин берет на первое свидание презервативы.