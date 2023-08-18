Сжимается, как челюсть Щелкунчика: врач рассказал об опасном заболевании почек

Апорто-мезентральный пинцет, который также называют «синдромом Щелкунчика», является крайне редкой и опасной патологией. Сердечно-сосудистый хирург Сергей Дробязго рассказал в эксклюзивной беседе с Пятым каналом об особенностях течения болезни и методах ее лечения.

Так, эксперт утверждает, что главная причина заболевания состоит в особенностях анатомии. Именно поэтому «синдром Щелкунчика» имеет хроническую симптоматику. Врачи ставят такой диагноз пациентам с аномалией расположения сосудов, когда почечная вена находится в щели между двумя артериями, которые ее сдавливают.

Дело в том, что эта вена отвечает за отток венозной крови от внутренних органов, в частности от почки.

«Таким образом она начинает сморщиваться, перестает функционировать, начинает вырабатывать массу нежелательных гормональных веществ», – пояснил Сергей Дробязго.

Если говорить простыми словами, то в этом случае человек практически остается с одной почкой. Патология нередко сопровождается повышением давления и общим нездоровым состоянием.

Интересно, что название «синдром Щелкунчика» недуг получил из-за того, что ход болезни аналогичен сказочному персонажу. Почка сжимается по такому же принципу, как и челюсть Щелкунчика, когда герой пытается расколоть орех.

По словам врача, болезнь поддается лечению. Избавиться от патологии можно, прибегнув к хирургическому вмешательству, а именно – стентированию сосудов. Медики считают этот метод наименее травматичным. Однако в качестве альтернативного варианта возможно проведение операции с помощью робота Да Винчи.

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