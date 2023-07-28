Мастопатия и диабет: гинеколог назвала опасные заболевания, которые можно спутать с беременностью

Акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач высшей категории центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Идилия Орфанова перечислила болезни, которые можно перепутать с беременностью. Так, например, часто женщины считают задержку менструации признаком скорого прибавления в семье. Однако иногда это может указывать на воспалительные процессы в организме. Об этом эксперт рассказала в беседе с изданием Life.ru.

По мнению врача, если женщина заметила, что в ее цикле произошли изменения, не стоит сразу бежать в аптеку за тестом. Вполне вероятно, что задержка вызвана не развитием плода, а поликистозом яичников или опухолевыми процессами в органах малого таза.

Также с беременностью многие связывают и увеличение объема груди и живота. Но и этот симптом может говорить о болезнях. Например, подобное встречается при асците и мастопатии. А утренняя тошнота и изменение вкусовых предпочтений – при поражении органов пищеварения. Так, такие сиптомы наблюдаются у больных гастритом, язвой или сахарным диабетом.

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