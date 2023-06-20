Сводить родинки чистотелом небезопасно: в каком случае народное средство навредит

Сводить родинки народным средством – при помощи чистотела – небезопасно. О нюансах этого метода рассказал старший научный сотрудник из НМИЦ онкологии им. Блохина Игорь Самойленко.

Он подтвердил, что чистотел, будучи натуральной органической кислотой, оставляет на коже ожог. Это средство быстро избавляет от кожных образований.

Но есть нюанс: некоторые пациенты пытались вывести меланому, но не только не избавились от болезни, а отсрочили постановку диагноза. Это привело к позднему началу лечения.

Главный вывод онколога относительно выведения родинок чистотелом заключается в следующем: «Прежде чем что-то удалять — лучше убедиться, что удаляемое безопасно».

Отсюда следует, что с подозрительными образованиями на коже следует обращаться ко врачам. Только в медицинской организации смогут поставить верный диагноз и подобрать лечение. Самолечение в этом вопросе может только навредить.

Ранее мы писали о 5 признаках родинок, при наличии которых следует обратиться ко врачу. К ним, в частности, относится изменение размера и цвета.