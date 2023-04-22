Страшные муки: мужчины тяжелее переносят температуру, чем женщины

Мужчины чувствуют себя тяжелее женщин, когда температура тела повышается до 37-37,5 °C. Поэтому шутка про «умирающего» при 37,2 градусах человека отнюдь не шутка. Врач общей практики Денис Прокофьев объяснил, в чем дело.

По его словам, «при совсем невысокой температуре у мужчины может быть повышено давление, тахикардия, боль в мышцах и суставах». Даже при отсутствии температурного «пика» мужчине может быть по-настоящему плохо.

Врач-терапевт Тина Петровская заявила, что в женщине заложено природой переносить температуру при ОРВИ или гриппе легче. Они адаптированы к повышению температуры, так как в течение всей жизни сталкиваются с повышением до 37,3: например, это происходит во время овуляции и во второй половине цикла.

Помимо температуры, женщина лучше адаптирована к боли: роды, депиляция, менструации – к болевым импульсам у нее вырабатывается привычка.

Петровская заметила: мужчины меньше защищены от неприятных спутников температуры. Учитывая, что они крупнее женщин, интоксикация выражена больше и «болезнь может переноситься более чувствительно».

Есть еще одно обоснование, почему женщины менее восприимчивы к повышению температуры. Оказалось, что мужской половой гормон тестостерон ослабляет иммунную систему, а женский – эстроген – наоборот, укрепляет.

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