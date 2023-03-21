Страдают, но скрывают: типично женская проблема недержания мочи поразила половину мужчин

У примерно половины мужчин есть нарушение, которое чаще упоминается как типично женская проблема. Речь идет о недержании мочи.

Мужчины стыдятся и скрывают эту проблему. Любопытно, но она выявляется не только у пожилых и мужчин среднего возраста, но и у молодых людей.

Недержание мочи объясняют следующими причинами. Обычно это связано с проблемами в предстательной железе: у молодых людей подтеканию способствует простатит, а у мужчин старшего возраста – доброкачественная гиперплазия простаты.

Мужчины могут испытывать императивное или стрессовое недержание мочи. В первом случае возникает сильная потребность помочиться, которая сопровождается подтеканием. Мужчины часто посещают туалет, в том числе ночью.

Во втором случае подтекание происходит из-за кашля, смеха, поднятия тяжестей, чихания.

Данное нарушение серьезно сказывается на уровне жизни мужчины – для сильного пола это оборачивается стрессом и депрессией. Эксперты призывают при появлении подтекания или недержания мочи обращаться к специалисту.

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