Стареет ли женщина без секса: ответ на этот вопрос дан

Врач дала однозначный ответ на вопрос, стареет ли женщина без секса. Существует миф, что отсутствие близости ведет к гормональному дисбалансу, из-за которого уменьшается выработка коллагена.

Ответ на тему женской старости и секса дала врач-гинеколог Евгения Пекарева. По ее словам, гормонального дисбаланса не произойдет.

«На синтез коллагена влияют гормоны щитовидной железы и эстроген, отсутствие или наличие сексуальной жизни никак не влияет на синтез этих гормонов, а значит, не влияет и на коллаген», - сказала медик.

По ее словам, здоровье женщины без секса также никак не меняется. При этом у мужчин воздержание приводит к ряду проблем: импотенции, бесплодию, простатиту.

У женщин возможно развитие мышц тазового дна из-за отсутствия секса и оргазма, который заставляет сокращаться стенки влагалища.

«Никаких других гинекологических болезней не случится», - заключила медик.

Ранее мы писали о простой ежедневной привычке, которая может отодвинуть старость.