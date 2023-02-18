Стало точно известно, передается ли рак по наследству или возникает случайно

Врачи нашли ответ на вопрос, передается ли рак по наследству или возникает случайно. В большинстве случаев речь идет о случайности и только в 5-10% имеет место предрасположенность к развитию онкологии.

Об этом сообщила врач-онколог Элина Аранович. Она объяснила, что ребенок получает от родителей набор генов. Если от одного из них он получил нарушенную копию гена, то из-за мутации будет развиваться опухоль.

Аранович отметила, что рак не передается сам по себе – человеку переходит предрасположенность к нему. Наследственными считают рак молочной железы, яичников и пищеварительной системы.

Врач привела данные исследования, согласно которому 90-95% злокачественных образований вызваны факторами внешней среды и образом жизни.

Специалист призвала обращаться к врачу в трех случаях. Во-первых, если у родителей, братьев, сестер и детей был обнаружен рак одной локализации. Во-вторых, если онкологию выявили до 50 лет. В-третьих, нужно обратить внимание, если рак возник при отсутствии факторов риска, например, когда у некурящего человека появился рак легких.

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