Один яркий симптом: почти все пациенты с раком ощущают этот признак

Рак поджелудочной железы почти невозможно обнаружить на ранней стадии, но есть яркий симптом, который указывает на наличие онкологии в организме. Этот признак назвала доктор Дебора Ли.

По ее словам, пациенты с раком поджелудочной железы обычно умирают. Но есть сигнал, который указывает на наличие онкологии на ранней стадии.

У 75% пациентов наблюдался зуд по всему телу, этот симптом заболевания постоянно чувствовался больными.

Зуд появляется потому, что в 65% случаев этот вид рака развивается в головке поджелудочной железы.

Одновременно с зудом нередко появляется желтуха. Ее также наблюдали у 75% пациентов.

Недавно мы писали о трех полезных продуктах, которые вызывают рак.