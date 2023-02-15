07:00, 15 февраля 2023
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Один яркий симптом: почти все пациенты с раком ощущают этот признак
Врач назвал яркий признак рака поджелудочной железы.
Фото: Freepik.com
Рак поджелудочной железы почти невозможно обнаружить на ранней стадии, но есть яркий симптом, который указывает на наличие онкологии в организме. Этот признак назвала доктор Дебора Ли.
По ее словам, пациенты с раком поджелудочной железы обычно умирают. Но есть сигнал, который указывает на наличие онкологии на ранней стадии.
У 75% пациентов наблюдался зуд по всему телу, этот симптом заболевания постоянно чувствовался больными.
Зуд появляется потому, что в 65% случаев этот вид рака развивается в головке поджелудочной железы.
Одновременно с зудом нередко появляется желтуха. Ее также наблюдали у 75% пациентов.
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