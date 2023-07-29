Разрушит изнутри: российские исследователи нашли новый метод по лечению рака
В России ученые разработали способ по уничтожению раковых клеток изнутри.
Российские ученые нашли способ по уничтожению раковой опухоли изнутри. Это стало возможным благодаря методу получения наночастиц магнетита очень высокой частоты.
Как пишут «Известия», вещество необходимо ввести в раковую клетку. Под воздействием магнитного поля и при нагревании до температуры 52-54 градуса больные клетки показали способность к разрушению.
«Чем чище материал, тем меньшей мощности магнитного излучения достаточно для достижения нужного результата», — объяснили исследователи.
Отмечается, что новый способ сможет снизить уровень побочных эффектов у болеющих раком людей. Однако данная терапия подойдет только для локальных метастазов в печени, почках, простате и поджелудочной железе. Ряд злокачественных новообразований вылечить данной терапией не получится.
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