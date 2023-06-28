Средства с тяжелыми последствиями для здоровья: названы самые опасные народные методы лечения гипертонии

Врач-кардиолог клиники «Евроонко» Сергей Кадин заявил, что люди заблуждаются, надеясь на избавление от гипертонии при помощи бани и сауны. Более того, при высоком давлении нагревание может спровоцировать гипертонический криз.

Комментируя народные методы лечения, специалист отметил, что увлечение ими грозит тяжелыми последствиями для здоровья. По словам врача, истинно народных средств от гипертонии нет, поскольку люди понятия не имели об артериальном давлении, когда начинали лечить травами. У некоторых растений есть гипотензивный эффект – на их основе созданы различные БАДы.

Медик предупредил, что попытки улучшить состояние за счет посещения бани или сауны только навредит. При гипертонии баня и сауна допускается, но в спокойный период и в небольших количествах, пишет Life.ru. Не стоит забывать, что во время банных процедур работа сердечной мышцы становится интенсивнее, потому есть риск получить гипертонический криз.

Кадин также призвал не переоценивать натуропатию: природные вещества не заменят медикаментозное лечение.

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