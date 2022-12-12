Спрячьте подальше: зимой опасно пользоваться увлажняющими кремами для лица

Дерматолог Татьяна Егорова рассказала, почему зимой лучше отказаться от увлажняющих косметических средств. Специалист предупредила девушек об опасностях в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, перед выходом на улицу не надо наносить увлажняющие, BB- и CC-кремы. В их составе содержится вода, которая при морозе кристаллизуется и провоцирует обморожение.

Дерматолог также не рекомендует пользоваться тональным кремом, ведь он закупоривает поры.

Татьяна Егорова дала несколько советов тем, кто с утра мучается от отеков. Она посоветовала пересмотреть свой уход в вечернее время суток. По ее словам, все процедуры лучше выполнять за три часа до сна!

«Если ложиться спать с кремом на лице, то будут отеки. Утром нужно смотреть по типу кожи, если она сухая или нормальная, то глаза протерли ватным диском с кипяченой водой и все», — объяснила специалист.

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