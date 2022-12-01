Маски для лица из менструальной крови могут привести к ужасным последствиям

В соцсетях набирают популярность ролики, в которых девушки рассказывают о пользе масок для лица с добавлением менструальной крови. Но специалисты предостерегают дам, которые пробуют подобный способ для поддержания своей красоты.

Сертифицированный косметолог Блэр Хейс объяснила, чем могут обернуться такие эксперименты. Соответствующий материал появился на сайте издания E! News.

Блогерши брали некоторое количество выделений из менструальной чаши и размазывали их по лицу. Они убеждали подписчиков, что так можно очистить кожу от грязи и бактерий, а также придать ей сияние.

Врач говорит, что подобный сбор менструальной крови не является стерильным. Кровь заражена микробами – бактериями, дрожжами и даже вирусами, которые живут в матке и влагалище. При размазывании всего этого по лицу, можно легко заразиться чем-то опасным. Особенно если на коже есть царапины или раздражения.

Также специалист отмечает, что подобные маски не смогут оказать положительное влияние на кожу. Потому что кровь просто не проникнет в слои кожного покрова из-за барьера.

«Обычно для этого используются лазеры и микроиглы, а перед их введением в кожу кровь помещается в центрифугу с целью извлечь из нее тромбоциты», — объяснила Хейс.

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