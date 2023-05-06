Спорт, сон и объятия: три вещи не дадут мужчинам исчезнуть с планеты

«Мужчины могут исчезнуть с планеты» - с таким заявлением выступила телеведущая Елена Малышева. Она объяснила свое мнение тем, что за последние 50 лет в мужском организме произошли «драматические изменения».

«Количество сперматозоидов уменьшилось почти в два раза, тестостерон упал», - сказала телеврач.

Она отметила, что мужской половой гормон уничтожает жир. Поэтому мужчинам следует заниматься спортом.

Согласно статистике, приведенной Малышевой, оптимальный уровень тестостерона есть у мужчин с талией не более 102 см. Поэтому следует следить за весом.

Еще одна рекомендация Малышевой касается сна. Мужчинам важно спать от 5 до 8 часов в сутки. Дополнительно следует поддерживать уровень окситоцина. Он вырабатывается, например, во время объятий.

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