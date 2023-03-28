Чтобы женщина успела: названа идеальная продолжительность секса

Длительность полового акта в парах различна и индивидуальна. В среднем она составляет 1,5-3 минуты. Сексолог Василий Шевляков назвал идеальную продолжительность полового акта.

Оказалось, что она составляет от 5 до 15 минут. За это время можно получить адекватное удовольствие от процесса, а женщина успеет реализовать возбуждение и достичь разрядки.

Как утверждает специалист, такое время больше подходит для женщин – мужчинам столько не нужно. Для них идеальная продолжительность – полторы минуты.

Шевляков развеял миф, что чем больше секса, тем лучше. Он привел статистику, согласно которой в возрасте от 18 до 46 лет пары в среднем занимаются сексом 1-2 раза в неделю.

Специалист также рассказал, что максимальная близость мужчины и женщины достигается в первые три-пять фрикций. Именно ради них предусмотрены прелюдия, взаимное приближение и возбуждение.

Ранее мы писали о том, сколько раз мужчины хотят заниматься сексом в разном возрасте.