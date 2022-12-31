16:00, 31 декабря 2022
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Специалисты назвали россиянам единственный напиток, который облегчит перелет
Фото: Freepik.com
Специалисты назвали напиток, один стакан которого облегчит перелет. Обычно он всегда есть у авиакомпаний, так как способен сделать полет лучше по многим причинам.
Речь идет о томатном соке. Во-первых, он может утолить жажду, так как несладкий на вкус.
Во-вторых, в силу своей густоты томатный сок воспринимается как еда.
В-третьих, этот напиток полезен сам по себе: он содержит много витаминов и антиоксидантов. Вещества помогают сердечно-сосудистой системе, замедляют старение и защищают от стресса и рака. Содержащийся в соке магний помогает кишечнику и снижает давление.
Важное замечание: лучше выбирать томатный сок без соли или с небольшим содержанием.
Ранее нарколог перечислил напитки, которые нельзя употреблять утром 1 января.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Секрет фирмы
Автор:Лилия КараеваТеги: