Спасли врачи: пенсионерка из Подмосковья жила с опухолью весом с подростка

Подмосковной пенсионерке хирурги подольской больницы удалили 45-килограммовую опухоль. Об этом сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.

В учреждение обратилась 62-летняя женщина с большой опухолью в брюшной полости. Отмечается, что пациентка долго не приходила в больницу из-за собственных страхов, она пробовала лечиться народными методами. Прийти к врачу ее заставила ситуация, когда опухоль уже начала сдавливать внутренние органы.

«Мы выполнили пациентке КТ-, МРТ-исследования, которые выявили у нее гигантскую забрюшинную опухоль. Новообразование развилось из правого яичника», – сказал заведующий отделением торако-абдоминальной онкологии Тимур Ибрагимов.

Он добавил, что было решено провести операцию по удалению этой опухоли, вес новообразования составил 45 килограммов. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно. Сейчас женщина находится в стабильном состоянии и уже выписана из стационара. Подчеркивается, что по данным медицинского исследования опухоль была доброкачественной.

Медики также рекомендуют россиянам проходить регулярные диспансеризации. Это поможет на ранних стадиях выявить патологию и вовремя начать лечение.

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