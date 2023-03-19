Выявить приближение деменции можно за несколько лет до её появления

Учёные и доктора всего мира предупреждают: в последнее время многие патологии, ранее проявляющиеся в преклонном возрасте, сейчас вполне могут начать развиваться даже у тридцатилетних.

Одним из таких коварно «омолодившихся» заболеваний считается деменция.

Двухлетние исследования, в которых принимали участие 4026 человек в возрасте от 42 до 60 лет, помогли определить наиболее общий, простой, но в то же время объективный способ диагностировать приближение старческого слабоумия.

Оказалось, если человек теряет возможность идти и одновременно выполнять какую-либо умственную задачу, мозг его находится в серьезной опасности.

Другими словами, когда вы заметите за собой, или за кем-нибудь из вашего окружения неспособность думать во время прогулок – самое время отправиться к врачу.

Как сообщает популярный медицинский портал «Доктор Питер», что у некоторых участников эксперимента в момент попытки решить в уме арифметическую задачку при ходьбе, заметно меняется походка.

Этот симптом означает приближающиеся нейродегенеративные заболевания, уверены исследователи.

Особенно опасно, если это проявляется у человека, которому больше 60 лет,