Спасли малыша и почку: подмосковные врачи провели операцию беременной женщине с опухолью

В Подмосковье врачи спасли беременную женщину, которая жаловалась на боли в пояснице. Оказалось, что у 34-летней жительницы была опухоль левой почки, которая распространялась на левое забрюшинное пространство. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, она обратилась в поликлинику на 25-й неделе беременности. Женщину беспокоили боли в пояснице. Как оказалось, у нее была опухоль размером 10 на 9 сантиметров. Пациентку направили на лечение, чтобы предотвратить угрозу прерывания беременности, а после на операцию в МОНИКИ.

Руководитель отделения урологии Алексей Подойницын рассказал, что женщине сделали операцию по резекции левой почки. Хирург удалил часть органа с опухолью. Также удалили и гематому забрюшинного пространства.

«Благодаря вовремя проведенному оперативному вмешательству нам удалось спасти и беременность, и почку», — отметил врач.

Женщину уже выписали, она чувствует себя хорошо.

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