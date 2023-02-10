Советы врача: как правильно пить воду, чтобы похудеть

Эксперты говорят, что употребление воды перед едой помогает снизить потребление калорий. Даже половина стакана воды перед приемом пищи может дать результат. Но воду нужно пить правильно. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, нутрициолог, врач интегральной, превентивной и антивозрастной медицины Светлана Говорова поделилась советами с WomanHit.ru.

Врач рекомендует распределить потребление воды на весь день, но большую часть лучше выпить в первой половине дня. Если пить много воды на ночь, то можно проснуться с отеками.

«Как проснулись, желательно выпить 1—2 стакана теплой воды. Пить теплую воду также важно перед едой за 15—20 минут, чтобы подготовить органы пищеварения к приему пищи и уменьшить объем съеденного. После еды лучше пить через 40—60 минут, чтобы не разбавлять желудочный сок, который важен для пищеварения», – говорит Светлана.

Любителям кофе эксперт советует к каждой чашке дополнительно выпить 1 стакан воды. Можно также увеличить количество в жаркие дни или если вы занимаетесь спортом.

«Привычка пить воду важна для поддержания высокого уровня метаболизма в течение длительного времени. Но если один день пить воду правильно, а на второй день забыть об этом, эффекта не будет», – предупреждает Говорова.

Врач предлагает учиться пить воду наравне с другими привычками. Можно выпивать стакан воды утром и вечером после того, как вы почистили зубы. Или поставить напоминание в телефоне.

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