Советы врача: как правильно пить воду, чтобы похудеть
Врач-диетолог Говорова рассказала, как нужно пить воду, чтобы похудеть.
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Эксперты говорят, что употребление воды перед едой помогает снизить потребление калорий. Даже половина стакана воды перед приемом пищи может дать результат. Но воду нужно пить правильно. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, нутрициолог, врач интегральной, превентивной и антивозрастной медицины Светлана Говорова поделилась советами с WomanHit.ru.
Врач рекомендует распределить потребление воды на весь день, но большую часть лучше выпить в первой половине дня. Если пить много воды на ночь, то можно проснуться с отеками.
«Как проснулись, желательно выпить 1—2 стакана теплой воды. Пить теплую воду также важно перед едой за 15—20 минут, чтобы подготовить органы пищеварения к приему пищи и уменьшить объем съеденного. После еды лучше пить через 40—60 минут, чтобы не разбавлять желудочный сок, который важен для пищеварения», – говорит Светлана.
Любителям кофе эксперт советует к каждой чашке дополнительно выпить 1 стакан воды. Можно также увеличить количество в жаркие дни или если вы занимаетесь спортом.
«Привычка пить воду важна для поддержания высокого уровня метаболизма в течение длительного времени. Но если один день пить воду правильно, а на второй день забыть об этом, эффекта не будет», – предупреждает Говорова.
Врач предлагает учиться пить воду наравне с другими привычками. Можно выпивать стакан воды утром и вечером после того, как вы почистили зубы. Или поставить напоминание в телефоне.
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