Диетолог рассказал о влиянии тыквенных семечек на интимную жизнь
Доктор психологических наук и известнейший российский диетолог Михаил Романович Гинзбург предупредил о последствиях потребления тыквенных семечек.
Последствия, впрочем, по мнению эксперта, оказались благотворные.
Так, сообщается, что содержащийся в тыквенных семечках цинк, не только обеспечивает нормальный уровень тестостерона, но и способствует выработке семенной жидкости и подвижности самих сперматозоидов.
– Результаты исследований дали понять, что курс приема селена и коэнзима (веществ содержащихся в семечках) может подарить мужчинам старше 70 лет до пяти дополнительных лет половой жизни.
Удивительно, но семечки тыквы почти в одинаковой степени полезны как мужчинам, так и женщинам.
Об этом рассказала биохимик Екатерина Новикова.
В отличие от подсолнечных, семечки тыквы, как и авокадо, повышают либидо и даже способны разрушать раковые клетки.