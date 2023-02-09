Диетолог рассказал о влиянии тыквенных семечек на интимную жизнь

Доктор психологических наук и известнейший российский диетолог Михаил Романович Гинзбург предупредил о последствиях потребления тыквенных семечек.

Последствия, впрочем, по мнению эксперта, оказались благотворные.

Так, сообщается, что содержащийся в тыквенных семечках цинк, не только обеспечивает нормальный уровень тестостерона, но и способствует выработке семенной жидкости и подвижности самих сперматозоидов.

– Результаты исследований дали понять, что курс приема селена и коэнзима (веществ содержащихся в семечках) может подарить мужчинам старше 70 лет до пяти дополнительных лет половой жизни.

Удивительно, но семечки тыквы почти в одинаковой степени полезны как мужчинам, так и женщинам.

Об этом рассказала биохимик Екатерина Новикова.

В отличие от подсолнечных, семечки тыквы, как и авокадо, повышают либидо и даже способны разрушать раковые клетки.