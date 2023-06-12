Советы врача: как купить вкусные и безопасные ягоды без вреда для здоровья

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина раскрыла секрет покупки вкусных и безопасных ягод. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Специалист утверждает, что испорченную ягоду видно, и часто продавцы предлагают купить эти ягоды для компота или варения. Но покупать такой товар не стоит. Даже если подобные ягоды обработать термически, то токсин, который в них находится, при данной обработке никуда не исчезнет, и будет просто повреждать печень. При этом возможно, обычных симптомов отравления не будет.

По словам Соломатиной, еще одна опасность — антибиотики, которые не видны.

«Наверное, это самое опасное, что может быть, поскольку в организме формируется резистентность, то есть он перестает потом воспринимать лекарство в случае необходимости лечения», — предупредила врач.

Она добавила, что лучше минимизировать хотя бы те опасности, которые видны невооруженным глазом.

По мнению эксперта, покупать ягоды лучше в сезон. При выборе клубники нужно обратить внимание на ее внешний вид.

«Косточки» на ягоде должны быть упругими, не выступающими, «утопленными», а ее хвостики — зелеными. Это говорит о свежести ягоды», – подчеркнула Соломатина.

Кроме этого, у клубники должен быть свежий аромат. Если она не пахнет, то лучше ее не покупать. Черешня должна быть не подгнившей.

По мнению специалиста, нужно смотреть, чтобы ягода пахла ягодой, продавалась в сезон, и желательно не на «стихийном» рынке. Таким образом можно себя как-то обезопасить.

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