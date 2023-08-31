Сосудистые «звездочки», акне и сухость: как разные виды алкоголя влияют на нашу кожу

Врач-косметолог-трихолог и специалист по коррекции фигуры Виктория Ощепкова рассказала, как разные виды алкоголя влияют на кожу. По ее словам, из-за водки могут появиться сосудистые «звездочки», а от пива – акне. Об этом сообщает Life.ru.

Многие любят вино, но не догадываются, какой вред оно несет для кожи. Чрезмерное употребление этого напитка приведет к расширению сосудов. Вы сами не заметите, как приобретете покраснение и раздражение кожи.

Крепкий алкоголь тоже может привести к отекам, покраснению и даже появлению сосудистых «звездочек» на коже. А все из-за того, что после употребления водки, рома, виски и других подобных напитков расширяются капилляры и повышается токсичность организма.

Ощепкова подчеркнула, что крепкий алкоголь выводит из организма воду. А ее недостаток сразу будет виден, как только появится сухость и ухудшение цвета кожи.

Любителям пива тоже стоит насторожиться, так как этот напиток способен негативно влиять на состояние кожи. Если пить много пива, то повысится уровень инсулина в организме. Если у вас и так не очень хорошая кожа, то проблемы с акне только усугубяться. В этом напитке также содержатся гормоноподобные вещества, влияющие на выработку кожного сала, из-за которого и развивается акне.

«Важно помнить, что, кроме употребления алкоголя, для здоровья кожи также важны правильное питание, уход и защита от ультрафиолетовых лучей», — порекомендовала эксперт.

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