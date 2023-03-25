Сначала 12 раз в неделю: сколько раз мужчины хотят заниматься сексом в разном возрасте

В разном возрасте мужчинам нужно неодинаковое количество секса. Чаще всего – 12 раз в неделю – они хотят близости в период с 15 до 25 лет.

В это время молодые люди хотят стать экспертами в области секса. Им не важны качество и удовольствие партнерши – юноши берут количеством.

В период с 25 до 40 лет мужчинам достаточно близости 1-3 раза в неделю. Секс отходит на второй план – в этот период у мужчин в приоритете становятся карьера, саморазвитие. Кратковременные связи их не интересуют – появляется страх получить ЗППП.

Новый сексуальный рассвет приходится у мужчин на 40-55 лет. В данный период им хочется разнообразить половую жизнь. Мужчины этого возраста в основном опытны в вопросе половой жизни и превращают секс в настоящее приключение.

Качество секса меняется после 55 лет. Мужчины занимаются сексом уже раз в неделю. После 60 и до 70 лет интим случается в среднем раз в 10 дней, пишет сайт mk.ru.

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