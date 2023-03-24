Полипы, геморрой и недержание кала: чем может грозить женщинам грубый анальный секс

Частый и грубый анальный секс может стать причиной целого ряда проблем со здоровьем у женщин. Возможные последствия перечислила врач Арина Батталова.

Во-первых, такой секс повышает риск возникновения анальных трещин. В них нередко попадает флора прямой кишки, и в результате возникает острое гнойное воспаление.

Второе неприятное последствие – недержание каловых масс. К этому приводит ослабление сфинктера.

В-третьих, нетрадиционный секс чреват серьезными травмами вплоть до разрыва прямой кишки. «Подобная травма несет угрозу жизни», - предупредила врач.

Не стоит забывать, что анальный секс увеличивает риск заражения ВИЧ, гепатитами В и С. Это связано с тем, что в прямой кишке отсутствует достаточное количество смазки, а трение порождает трещины, куда попадают инфекции.

Медик добавила, что частый анальный секс приводит к геморрою и появлению полипов, пишет Газета.Ru.

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