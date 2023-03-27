Смертельный прыщ: назван участок на лице, где ни в коем случае нельзя трогать акне

Практически каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с тем, что в самый неподходящий момент на лице с утра появляется прыщ, который ничем не скрыть. Тогда в голове возникает навязчивая мысль, что его нужно немедленно выдавить. И кроме того, что это вряд ли спасет положение, если не усугубит, это также может привести и к летальному исходу.

Врач-лор Владимир Зайцев заявил, что даже самое крохотное высыпание на носу представляет смертельную опасность, если его тронуть и занести инфекцию. Дело в том, что в зоне носогубного треугольника находятся сосуды, которые напрямую ведут к головному мозгу. А это означает, что при неверном удалении фурункула гнойные массы устремятся прямо в голову.

«Есть вероятность резкого абсцедирования, заполучения тромбоза пещеристого синуса, а за ним идет абсцедирование мозга, то есть явление вторичного гнойного менингита», - рассказал эксперт.

По словам специалиста, даже если вы уверены в абсолютной стерильности, лучше все равно не трогать прыщ, так как его выдавливание может сделать только хуже. Если он начнет гноится, придется обращаться в больницу для хирургического вскрытия. В противном случае при игнорировании акне с инфекцией может наступить смерть.

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