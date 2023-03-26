Состояние десен может указать на опасное заболевание сердца

Врач Хелен Флаэрти предупредила о признаках в ротовой полости, указывающих на проблемы с сердцем.

По словам специалиста, нелеченные зубы и кровоточащие десны являются «воротами» для различных инфекций. Микробы с кровью могут проникнуть и в сердце, вызывая эндокардит (инфекция внутренней оболочки сердца и клапанов).

Насторожить должны красные, распухшие десна, к которым неприятно прикасаться. Также опасным признаком является наличие гнойничков на деснах, отметила медик.

Кроме того, стоит обратиться к врачу, если десны стали как будто «подниматься вверх», оголяя зубы. К другим признакам относится неприятный привкус во рту, запах или ощущение, что зубы неплотно держатся.