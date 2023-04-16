«Слышит» жертву за 5 метров: врачи раскрыли удивительные факты о клещах

Специалисты отмечают, что в России почти во всех регионах начался сезон клещей. Первые жертвы уже наблюдаются в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Оказывается, клещи могут «учуять» жертву издалека, поскольку у некоторых есть хорошее обоняние. За 5 метров насекомые могут обнаружить человека, собаку и крупный рогатый скот.

Также клещ не может укусить в привычном понимании этого слова. Насекомое как бы прокалывает кожу с помощью специального хоботка, добираясь до кровеносных сосудов. Далее клещ впрыскивает слюну с различными веществами: противосвертывающих, обезболивающих и возбудителей инфекций.

По данным врачей, каждый десятый клещ может быть поражен клещевым энцефалитом. Специалисты предупредили, что именно апрель считается опасным, поскольку клещи выходят из спячки в голодном состоянии.

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