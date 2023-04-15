Пандемия коронавируса раскрыла уникальный феномен: мужчины крепче

В первые два года пандемии COVID-19 врачи отмечали гендерный феномен в России: почти везде в мире ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) больше снизилась у мужчин, а в нашей стране — у женщин.

Заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Калабихина отметила, что по данным за 2019-2021 потери ОПЖ среди мужчин насчитывали 2,73 года, то среди женщин – 3,66 лет.

Врачи допускали влияние уровня доходов населения, влияние миграции, безработицы, климата, доли пенсионеров в стране, наличия профессиональных врачей, самоизоляции и т.д, но истинных причин не нашли. Ученые из МГУ провели новое исследование.

Согласно исследованиям, преобладание ковидной женской смертности обнаружено в большинстве регионов, за редким исключением модернизированной Москвы и Санкт-Петербурга. Женщины от коронавирусной инфекции умирали чаще в пожилом возрасте, а мужчины — в молодом и среднем.

Странный российский феномен женского проигрыша мог возникнуть из-за ограниченных ресурсов, которые могли помочь справиться с проблемами в пандемию. Однако мужчины испытывали большие нагрузки по работе, что тоже негативно отражается на продолжительности жизни.

Кроме того, была обнаружена связь между концентрацией врачей и женскими потерями, поскольку женщины чаще работают в сфере здравоохранения. «Удар» пришелся и на домашнее хозяйство — мужчины чаще были дома, что позволило им избежать частых контактов с людьми. Также на феномен повлияла безработица.

Примечательно, но статистика показывает, что в 2022 году женщинам практически удалось вернуться к доковидному уровню ОПЖ, а мужчинам – нет.

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