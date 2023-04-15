Слишком короткие: насколько часто встречаются микропенисы

Не все мужчины в этом мире могут похвастаться размерами своего «достоинства». У некоторых половой орган необычайно мал. В науке это получило название «микропенис». Американский врач-дерматолог Джесси Чунг рассказала, сколько сантиметров в длину такой половой орган и как часто она встречает людей с данной особенностью.

Чунг занимается увеличением половых органов с помощью инъекций. За свою карьеру она видела много мужских пенисов.

По ее словам, микропенисом считается такой орган, который в 2,5 раза меньше стандартных размеров. «Для взрослых это 9,3 см в растянутом состоянии», - поделилась специалист.

В целом микропенисом считают орган, которые настолько мал, что не может проникнуть в партнера.

По оценкам Чунг, они встречаются не часто.

«Когда он такой маленький, может понадобиться хирургическое вмешательство», - сказала специалист.

По статистике, микропенис бывает примерно у одного мужчины из 200.

Ранее мы писали о разных способах увеличить половой орган и возможных рисках.