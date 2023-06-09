Скрытая угроза: какое венерическое заболевание протекает у 65% женщин бессимптомно

Акушер-гинеколог Елена Близнюк назвала россиянам венерическое заболевание, которое протекает бессимптомно у 65% женщин и у 45% мужчин. Об этом сообщается на сайте NEWS.ru.

По словам Близнюк, этот недуг выходит на первое место среди венерических заболеваний.

«Недуг сам по себе не тяжелый. Главная опасность — часто бессимптомное течение у 65% женщин, причем часто его обнаруживают только во время беременности, и у 45% мужчин», – сказала гинеколог.

Она добавила, что, если нет симптомов — нет лечения, между тем болезнь прогрессирует, и через пару лет может дать серьезные осложнения.

Эксперт рассказала, что если вовремя не вылечить хламидиоз, то он способен привести к поражению цервикального канала шейки матки, где могут развиться спаечные процессы.

Кроме этого, Близнюк подчеркнула, что инфекция может вызвать воспаление маточных труб.

«Все это ведет к непроходимости маточных труб и бесплодию или внематочной беременности», — заключила врач.

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